Nilofar Rahmani on kena 25aastane naine, kes töötab piloodina Afganistani õhujõududes, vahendab Spiegel Online. Äsja lõpetas ta 15 kuud kestnud täienduskoolituse Ameerika Ühendriikides ja palus seal mitme meediaväljaande teatel varjupaika.

Rahmani väitis, et kardab oma perekonnaliikmete elu pärast, sest Taliban on ähvardanud neid tappa. Seetõttu on perekond pidanud mitu korda elukohta vahetama. Ka Rahmani kaugemad sugulased süüdistavad teda perekonna häbistamises. Samuti suhtuvad meeskolleegid õhuväes temasse pehmelt öeldes halvasti.

Kuna Nilofar Rahmani on esimene Afganistani naispiloot pärast Talibani kukutamist 2001. aastal ja teda peetakse omalaadseks naiste vabaduse sümboliks, siis reageerisid Afganistani võimud tema asüülitaotlusele ülima pahameelega. Kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles koguni, et