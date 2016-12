Jutud Lukasz Urbani kangelaslikkusest hakkasid levima 21. detsembril, kui ajaleht Bild teatas viitega lahkamistulemustele, et ta oli surmasõidu ajal veel elus.

Ajalehe levitatud versiooni järgi oli auto röövinud terrorist Lukasz Urbanit pähe tulistanud alles siis, kui terasekoormaga veok oli pärast sõitu jõuluturul peatunud. Just ajaleht Bild oletas, et lühikeseks jäänud surmasõidu ajal toimus veoauto kabiinis tõsine kähmlus: Lukasz

Urban üritas rooli taga istunud terroristi takistada ja haaras ka roolist, et autot kõrvale juhtida. "Ilmselt just Urbani sekkumise tõttu jäi veoauto teekond jõuluturul lühikeseks ja ohvrite arv võrreldes näiteks Nice’i analoogse terrorirünnakuga üsna väikeseks," leidis ajaleht Bild.

Sama ajaleht väitis lahkamisandmetele tuginedes, et roolis olnud terrorist lõi Urbanit mitu korda noaga ja pärast auto peatumist lasi talle väiksekaliibrilisest relvast kuuli pähe ning põgenes seejärel.

Just tänu ajalehe Bild artiklile algatati veebiküljel change.org petitsioon, milles nõutakse kangelaslikult käitunud Lukasz Urbani autasustamist postuumselt Saksamaa kõrge ordeniga. Teisipäeva hommikuks oli petitsioonile allkirja andnud ligemale 40 000 inimest.

Uued ordenikandidaadid

Ajaleht Bild tuli aga esmaspäeva õhtul välja uue infoga, mis seab Lukasz Urbani kangelasliku käitumise tõsise kahtluse alla. Nimelt jõudsid ajaleheni lõplikud lahkamistulemused, mis kinnitavad, et kurjategija oli poolakast autojuhile kuuli pähe lasknud juba kella 16.30–17.30 vahel ehk vähemalt kaks ja pool tundi enne jõuluturule sõitmist. Lukasz Urban kaotas peahaava tõttu palju verd ja kohtuarstide arvates on välistatud, et ta suutis terroristi autojuhtimisel segada. Kohtuarstid peavad küll võimalikuks, et raskelt haavatud Urban oli veel veoauto jõuluturule sõitmise ajal elus, kuid tõenäoliselt mitte teadvusel. Seetõttu ei saanud ta autoroolist haarata, nagu seni arvatud.

Kui ajalehe Bild värske info vastab tõele, siis pole ka põhjust Lukasz Urbanit postuumselt ordeniga autasustada.

Saksamaa meedia ja poliitikud on aga leidnud juba uued potentsiaalsed ordenikandidaadid. Need on Itaalia politseinikud Luca Scata (29) ja Chriatian Movio (36), kelle tee 23. detsembri öösel Milano lähistel Sesto San Giovannis Berliinist põgenenud terroristi Anis Amriga ristus.