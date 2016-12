Ööl vastu pühapäeva ärandati Võru külje all Meegomäel elumaja eest BMW. Paar kilomeetrit eemal sõitis varas sellega vastu jämedat kaske. Kuigi auto väändus ümber puu, õnnestus pätil omal jalal sündmus­kohalt lahkuda.

Tallinnas elav autoomanik kirjutas Facebookis: "Haiglasse pole sul mõtet niipea minna ja ei tahaks uskuda, et sa sellisest õnnetusest vigastusteta pääsesid. Anna endast teada, sest varem või hiljem sind leitakse niikuinii üles, ära tee seda enda jaoks raskemaks."

Auto varastati pühapäeval kella 3-4 ajal. Teelt välja kihutades vastu puud paiskunud masin leiti juba samal öösel Meegomäe küla läbiva kitsa asfalttee kõrvalt. Selleks ajaks polnud eaka BMW E32 vargust veel märgatudki.

Omanik kahtleb, kas varas vigastusteta pääses. Sama meelt on ka Võrus Jaama tänava autolammutuses autot uurinud töömees. "No BMWd sajakilomeetrise tunnikiirusega nii kõveraks küll ei sõida. 150 pidi ikka sees olema. Kui auto oleks paiskunud vastu puud juhipoolse küljega, siis tulnuks palju vaeva näha, et laipa autost kätte saada. Aga ka praegu on ikka täielik ime, et varas eluga pääses. Kõrvalistuja poolne külg on ju juhiistmeni," sõnab ta. Auto esiklaasis on juhipoolses küljes suur auk, mis on tõenäoliselt tekkinud varga peaga läbi klaasi paiskumisest.