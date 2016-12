"Missi, mis sa karjud," hõikab keskealine naine põlenud maja ees haukuvale koerale. Too vaikib hetkeks. Naine otsib põuetaskust suitsupaki ja üritab, käed värisemas, sigaretti läita. Kohe ei õnnestu. Olukorra närvilisuse üle pole imestada – tulekahjus hukkus naise isa, vigastatud ema viidi haiglasse.

Teisel jõulupühal kella 19 ajal sai häirekeskus teate tulekahjust Järvamaal Imavere külas Kaare teel, kus ühekorruseline maja põles lahtise leegiga. Kui päästjad kohale jõudsid, oli tuld võtnud maja tuulekoda, koridor ja köök. Tuli oli levinud ka katuse alla. Suitsusukeldujad tõid põlevast hoonest välja vanema mehe surnukeha. Teine majaelanik, peremehe naine, oli ise hoonest välja saanud. Kuna ta oli viga saanud, viis kiirabi ta haiglasse. Eile päeval oli hoone ümber tõmmatud sinine lint ja hoones olid kriminalistid. Hoovil seisid hukkunu tütred ja teised lähedased. "Kuni ei tea, mis ikkagi tulekahju põhjustas, ei tahaks pikemalt kommenteerida," sõnab üks tütardest. "Emaga on kõik korras."

Hoone kõrval maas on tühjakslastud tulekustuti. Veidi eemal kuudi juures on koer, kes saab aru, et perega on juhtunud õnnetus. Ta haugub, jookseb närviliselt edasi-tagasi, justkui oodates, et keegi ka talle juhtunut selgitaks. Kasvuhoone varjust piilub valge kass.

Naabrite sõnul on tegu korralike vanainimestega. Ühe kohaliku sõnul võtsid nad ehk aeg-ajalt napsi, see oli aga pigem erand. "Igati viisakad vanainimesed."

Esialgse info kohaselt võis tulekahju alguse saada gaasiseadme rikkest. Tulekahju täpsemad põhjused on selgitamisel. Päästeamet ütles, et selle sündmuse puhul on raske leida ühist nimetajat, millele tähelepanu võiks pöörata. "Kui siis, et inimesed oleksid tähelepanelikud, kas nende koduseadmed on korras. Olge kindlad, et need on töökorras ega ole teile ohtlikud. Võiksite varuda oma kodusesse majapidamisse peale suitsuanduri ka teisi samalaadseid andureid, mis hoiatavad võimalike õnnetuste eest," kommenteerib pressiesindaja. Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld toob näiteks, et hoonetesse, kus on eri kütteseadmed (ahi, kamin, gaaskütteseade), on hea paigaldada ka vingugaasiandur, mis avastab kiiresti, kui näiteks ahjusiiber on liiga vara kinni pandud või gaasiseadme tõmbega ei ole kõik korras.