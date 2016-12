Tallinna-Pärnu maanteel Ääsmäe kandis põrkasid täna õhtul kokku veok ja sõiduauto, liiklus on sündmuskohal häiritud.

Maanteeinfokeskuse teatel juhtus õnnetus Tallinna- Pärnu-Ikla maantee 30. kilomeetril kella 20.40 paiku.

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et avariipaigas on üks sõidusuund suletud, politsei on teel sündmuskohale. Kiirabi on avariipaigal.

Artikkel on refereeritud Delfist.