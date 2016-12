Eestit külastava senaatori John McCaini sõnul jääb USA kindlaks president Reagani põhimõttele, et jõud tagab rahu, ning et Eesti kaitseväelaste Afganistanis toodud ohvrit ei kavatseta sealpool ookeani niipea unustada, olgu presidendiks kes tahes.

Eile saabusid Eestisse kahepäevasele visiidile USA senati relvajõududekomitee esimees John McCain (80) ja teda saatvad senaatorid Lindsey Graham ja Amu Klobuchar. Stenbocki majas kohtusid külalised peaminister Jüri Ratase ja välisminister Sven Mikseriga. Vladimir Putini leppimatu kriitikuna tuntud McCainile pole see esimene Eesti visiit. Pärast hiljutiste USA presidendivalimiste lõppu hoiatas John McCain

Donald Trumpilt või siis tema lähikonnast lähtunud ennatlike mõtete eest taaskäivitada suhted Venemaaga. President Putini soovi parandada USA ja Venemaa vahelisi suhteid on McCain tervitanud äärmise ettevaatlikkusega. "Peaksime neid avaldusi uskuma sama palju kui kõiki teisigi, mille on teinud endine KGB agent, kes on uputanud oma maa türanniasse, tapnud poliitilisi oponente, vallutanud naaberriike, ähvardanud Ameerika liitlasi ja püüdnud nurjata USA valimisi," ütles senaator ajakirjanduses umbes kuu aega tagasi.