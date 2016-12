Ehkki president Toomas Hendrik Ilves on avalikult välja öelnud, et taastub kõhuaordi ja vasaku iliakaalarteri aneurüsmi tõttu tehtud operatsioonist, ei soostu arstid selgitama, mis keerulise nimetusega haiguse taga peitub.

Õhtuleht uuris kliinikutest ja arstidelt, kas keegi neist oleks valmis rääkima haiguse olemusest. Rõhutasime, et ei soovi lahata Toomas Hendrik Ilvese haiguslugu ja mõistame, et haiguse kulg on igal inimesel individuaalne.

Soovisime vaid teada, mismoodi haigus avaldub, kes kuuluvad riskirühma, kuidas ravitakse, kui pikk on taastumisprotsess ja kas on vaja edaspidist jälgimist, kuid paraku ei soostu arstid sel teemal kommentaare jagama. Hoolimata sellest jääb kõlama lause, mis viitab sellele, et kui üldse, oleks korrektne jagada kommentaare arstidel, kes selle konkreetse haigusjuhu detailidega kursis on, sest haigus on igal patsiendil veidi erinev. Kõige konkreetsema eitava vastuse saamegi just Põhja-Eesti regionaalhaiglast, kus Toomas Hendrik Ilvest opereeriti. "Meie poolt jääb see lugu kommenteerimata," vastatakse napisõnaliselt.

(Alar Truu)

Vastust küsimusele, miks teema kohta kommentaare ei jagata, kui see ei puuduta konkreetset isikut, loo trükkimineku ajaks ei tule. Google’i abiga õnnestub tuvastada, et aneurüsm on arteriaalse ehk hapnikurikka veresoone paikne laiend. Aort on aga inimese kõige suurem arter ja kõhuaort aordi alumine osa. "Kõhuaordi laienemine ehk aneurüsm tähendab aordi laienemist ristimõõdus ja aordi laienemisel võib selle sein lõhkeda ning sellisel juhul on tegemist juba eluohtliku olukorraga. Seda isegi siis, kui lõhkenud aordiga patsient siiski lõikusele jõuab – tõenäosus ellu jääda on ühel inimesel kümnest," kirjutas Eesti Päevaleht 2013. aasta 18. aprillil. Just nii õnnetult läks Maie (nimi muudetud) tuttaval. Läbi suure valu ja vaeva jõudis ta küll haiglasse, kuid paraku ei olnud teha enam midagi. Maie sõnul oli tegemist vaid tunni-paariga, kui tuttava elukaaslane nagu ta ise ütleb, ära läks.