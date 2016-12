Enamasti kiputakse arvama, et noorte toitumishäirete taga on rämpstoidusõltuvus ja kurjade klassikaaslaste pilked. Kuid ehk võib asi olla hoopis perekonna suhtumises? Tallinna–Tartu maantee äärses pitsakohas oli kõrvallauas perekond: vanaema, isa-ema ja tütar-poeg.

Umbes kümneaastane tüdruk oli selgelt ülekaaluline. Vanemad panid talle nina alla pitsatüki. Kulus napp viis minutit, kui vanaema hakkas lapselapse kallal näägutama, et too olla paks, nii hakkavad veel teised eakaaslased teda norima. „Miks sa nii palju sööd?“ Peagi keeras memm pilgu lapse emale ja uuris, kas last ikka iga päev kaalutakse ja kas tõesti ei suuda tüdruk vähem süüa.

Mossis neiu tõusis lauast ja kõndis söögikohast välja auto juurde ootama. Ükski pereliige talle järele ei läinud. Vanaema torkas veel mõne korra kaaluteemal, tüdruku väikevend ja vanemad kuulasid vaikides pealt.

Mõtlesin, miks see pere üldse pitsakohta sööma tuli, kui ollakse teadlikud, et peretütrel on kaaluga probleeme. Kas mingi pentsik ettekujutus sellest, et pakuks õige piitsa ja präänikut koos? Selline suhtumine hoopis süvendab kaaluprobleeme ja võib viia näiteks buliimia või anoreksiani. Kui ka oma lähedased õelalt materdavad, kust siis veel lohutust otsida? Liigsöömisest või nälgimisest?