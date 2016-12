Eestit külastava senaatori John McCaini sõnul jääb USA kindlaks president Reagani põhimõttele, et jõud tagab rahu, ning et Eesti kaitseväelaste Afganistanis toodud ohvrit ei kavatseta seal pool ookeani niipea unustada, olgu presidendiks kes tahes.

Pärast hiljuti toimunud USA presidendivalimiste lõppu hoiatas John McCain Donald Trumpilt endalt või siis tema lähikonnast lähtunud ennatlike mõtete eest taaskäivitada suhted Venemaaga. President Putini soovi parandada USA ja Venemaa vahelisi suhteid on McCain tervitanud äärmise ettevaatlikkusega. "Peaksime neid avaldusi uskuma sama palju kui kõiki teisigi, mille on teinud endine KGB agent, kes on oma maa uputanud türanniasse, tapnud oma poliitilisi oponente, vallutanud naaberriike, ähvardanud Ameerika liitlasi ja püüdnud nurjata USA valimisi," ütles senaator ajakirjanduses umbes kuu aega tagasi.

Nii värvikaid toone senaator McCaini eilsed väljaütlemised paraku siiski ei saavutanud. Senaator kiitis pärast kohtumist paeaministriga Eestit ja eestlasi, soovis edu uuele valitsusele, lubades, et terrorismivastasesse võitlusesse panustanud noorte eestlaste ohvrit ei unustata.

John McCaini tervitanud ja tänanud Jüri Ratase sõnul pole see, mida NATO annab, tähtis mitte ainult kui Eesti riigile vaid ka rahvale, kes suure enamuses toetab NATO liikmelisust.

John McCain ja Jüri Ratas (Stanislav Moshkov)

Küsimusele, kas ei kavatse USA uusr president loobuda Venemaa vastu seoses kehtestatud sanktsioonidest, vastas senaator McCain: "Nii palju kui mina tean, pole Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide lõpetamine praegu päevakorras. Seni, kuni Vladimir Putin kavatseb jätkata Krimmi okupeerimist, vallutusi Ida-Ukrainas ning teiste regiooni riike ohustamist, tuleb talle anda kindel vastus, olgu presidendiks kes tahes. USA sõjaväelased Eestis ongi signaal, et me usume sellesse, milles oli veendunud Ronald Reagan: “Jõud tagab rahu!"."

McCaini väitel seisneb sõnum, mille kolm senaatorit Eestist koju kaasa viivad, selles, et USA sõjaväelaste kohalolek Eestis peaks muutuma püsivaks.

"Eestit ei rünnatud 11.septembril 15 aastat tagasi, kuid te olite meie kõrval Afganistanis, kui USA vastas sellele rünnakule," kirjeldas McCain liitlassuhete tausta, tuues Eestit teistele NATO liikmetele eeskujuks nii kaitsekulutustesse kui ka küberturvalisusesse panustajana.