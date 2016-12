Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) sai jõulude ajal Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare advokaadilt kirja, milles Savisaar palus tervislikele põhjustele viidates pikendada aega komisjoni nõude asjus pakkumise tegemiseks, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Savisaar ei ole senini Tallinna linnale tagastanud ligi 117 000 eurot, mis ta kulutas keelatud annetusena oma valimiskampaaniaks, tähtajaks oli 10. detsember.

"Praegune seis on selline, et Savisaare advokaat on saatnud meile jõulureede õhtul või öösel teate, et tervislikel põhjustel härra Savisaar ei saa meile konkreetset pakkumist teha ja palub aega kuni 6. jaanuarini," lausus Ojasalu.

Komisjon kaasas keelatud annetuse tagasisaamisesse ka Keskerakonna, sest seaduse kohaselt võib komisjon teha siseministeeriumile ettepaneku vähendada erakonnale antava riikliku toetuse suurust. Seaduse järgi saab seda kärpida ettekirjutuses märgitud annetuse summa kuni kolmekordses ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 protsenti kogu toetusest.

ERJK juhi sõnul ei taha nad kiirustada, sest Keskerakonnal jääks sisuliste otsuste tegemiseks muidu liiga vähe aega ja seetõttu oodatakse 6. jaanuarini ning kui siis kokkulepet ei saavutata, pöördub komisjon Ojasalu sõnul kindlasti mingil hetkel siseministri poole.