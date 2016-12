Anu Tali (pildil) rääkis ajakirjale Mari, kuidas ta hiljaaegu läks esimest korda elus oma Florida koduorkestri ees vale teosega pulti.

"Olin endasse juurutanud teadmise, et kavas on Prokofjevi teine, mitte esimene viiulikontsert. Kui solist proovi tuli, vaatas ta üle õla mu nooti, küsides: "See on nali, eks?" Olles hetkeks tõsiselt teineteisele otsa vaadanud, astusime korraga orkestri kontsertmeistri puldi juurde, et vaadata, mis tal ees on… Prokofjevi esimene." Anu tormas lava taha ja sai noodikoguhoidjalt õige noodi, mille ta kümne minutiga solistiga läbi käis. "Hirm ja häbi on päris head motivaatorid," meenutas Anu, kuidas ta nii kähku suutis teosele tiiru peale teha.