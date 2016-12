"Kui teel tuleb kurv, siis ma tahaksin keerata natuke enne – et oleks tehtud," rääkis ajakirjale Mari režissöör Elo Selirand (pildil), kelle tööde hulka kuuluvad näiteks "Kahvel", "Jõulutunnel" ja "Saame kokku Tomi juures".

"Kui ees paistab tihe tööperiood, siis hakkan varakult pikki päevi tegema, et ei peaks viimasel hetkel halvasti tegema." Rahale aga Elo sama põhimõtet ei rakenda, sest tütar ütles talle lapsena: "Ema, kas sa mäletad seda raha rohkem, mida säästnud või mida raisanud oled?" Nii kulutab Elo raha lastega reisimisele, restoranis söömisele või muule meelepärasele. "Ettenägelikkus on see, et meid seovad üksteisega rohkem emotsioonid kui säästud," teab Elo.