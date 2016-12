Lõppeva aasta fenomen Eesti filmimaastikul oli kahtlemata "Klassikokkutulek" ning näitleja Ago Anderson kinnitas, et linateose teist osa hakatakse filmima juba tuleval suvel, kirjutab Menu.

"Ma vihjeks võin öelda, et on toredaid üritusi nagu pulmad ja matused, kus võib igasuguseid olukordi ette tulla," rääkis Anderson.

Filmi esimest osa saatis Eestis tohutu menu. "Klassikokkutulek" tegi vaatajarekordi, edestades nii "Titanicut" kui ka "Avatari". "Me keegi ei osanud oodata, et selline menu hakkab saatma seda. On enne ka komöödiaid tehtud ja et just selline žanr läks naelapea pihta, kui seda oleks keegi teadnud, oleks see ammu ära tehtud, aga keegi ei teadnud ja väga tore, et niimoodi läks," tunnistas Anderson.