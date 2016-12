TEST | Mida peaksid tegema vana-aastaõhtul?

Pidutsemine pole sinu jaoks ning vana-aastaõhtul on see ilmselt sulle veel vastumeelsem. Miks on ühiskond pannud peale surve, et aasta viimasel päeval pead end täis jooma? Ühtedele sõpradele ütled sa, et oled teise seltskonnaga, teistele ütled esimesega.. ning tegelikult istud kodus ja vaatad telekat. Üksi või perega, eks sa ise tead.