Tänase saate külaline Victoria Pedjasaar kolis 16-aastaselt koos emaga Brüsselisse. Mida tunneb teismeline neiu, kui peab vahetama oma kodumaad ja jätma maha paljud sugulased ja sõbrad?

Victoria, kes oleks pidanud tänavu sügisel Eestis 10. klassi minema, lõpetas äsja esimese poolaasta ingliskeelses Brüsseli koolis. Kui esialgu tundus, et koolis pole kuigi raske, muutus asi kardinaalselt jõulude eel, kui hakkasid eksamid. Nimelt on igas aines põhjalikud eksamid (mis toimuvad kooli võimlas) ja spikerdamine on absoluutselt võimatu - seega on vaja kurnatusega võidelda ning kõik pähe tuupida.

Saadet juhib Liina Metsküla.

