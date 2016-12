TV3 heategevuslikus laulusaates "Inglite aeg" koguti viie abivajaja jaoks 284 855 eurot. Kogunenud summa läheb jagamisele viie abivajaja vahel.



Eile õhtul suleti annetusliinid ja lõplikuks toetussummaks osutus 284 855 eurot. Annetada sai 5, 10 ja 25 eurot. Kõik operaatorid - Telia Eesti, Elisa ja Tele2 vahendasid annetusi ilma teenustasu võtmata. Võrreldes ETV ja Kanal 2-e heategevussaadetega, kõnetas "Inglite aeg" televaatajaid enim ning annetatud summa oli kõige suurem.

"Inglite aeg" on ainus Eesti heategevussaade, milles kogutud summa läheb jagamisele viie konkreetse abivajaja vahel ja nii teavad inimesed täpselt, kelleni nende annetusraha jõuab.

Heategevussaate selleaastane kogutud summa on mõeldud Valgas elavale väikesele, väändunud jalaga Martale, kes vajab abi liikumise arendamiseks ja erilise elektrilise ratastooli ostmiseks. Samuti raskesse õnnetusse sattunud Atsile, kes loodab jätkata igakülgset taastusravi. Haruldase geenirikkega vahva klaaspoiss Karmo unistab aga abivahenditest, mis võimaldaks tal püsti seista ja ohutult väljaspool kodu liikuda. Pimedaks jääv Peeter vajab abi kalliste ravimite ostmiseks, et haiguse kulgu pidurdada. Juba kaks aastat Tallinna lastehaiglas elav pisike Timo palub toetust rasket immuunpuudulikkust leevendavate preparaatide ostmiseks ja mitmeaastaseks treeninguks spetsialistide käe all.

TV3 ja abivajajad tänavad Eesti rahvast nende kaasaelamise ja toetuse eest. Kindlasti toob telekanal lähiajal ekraanile ka jätkulood, kuidas lahkete inimeste poolt annetatud raha viie abivajaja tulevikku muudab.

"Inglite aeg" oli TV3-e ekraanil kolmandat korda.