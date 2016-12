Populaarse autosarja "Top Geari" seltskond, ehk Richard Hammond, James May ja Jeremy Clarkson löövad hetkel laineid uue sarjaga "The Grand Tour". Mehed on teada tuntud oma vabameelsuse poolest, kuid Richard Hammond suutis hiljuti vaatajad välja vihastada, kuna seostas jäätisesöömise homoseksuaalsusega.

Juhtum leidis aset sarja viimases episoodis, kui Jeremy Clarkson üht kreemivärvi Rolls Royce'i sisemust kommenteeris, öeldes, et selles autos ei saaks küll šokolaadijäätist süüa. Selle peale vastas Richard Hammond, et ta ei söö nagunii jäätist, kuna ta on heteroseksuaalne.

🤗 hello & here's the full richard hammond 'ice creams are gay' piece and yeah, it's awful pic.twitter.com/JhDisRsc1Q — Ollie Cole (@ProducerOllie) December 26, 2016

Selle peale küsis Clarkson, et kas Hammond tõesti arvab, et kõik inimesed ja kõik lapsed, kes jäätist söövad on sel juhul homoseksuaalid. "Ei, selles ei ole midagi väära. Lihtsalt täismees jäätist söömas...," põhjendas Hammond.