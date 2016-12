Peaminister Jüri Ratas rõhutas tänasel kohtumisel Ameerika Ühendriikide Kongressi delegatsiooniga, et USA oli, on ja jääb Eesti jaoks üheks olulisemaks liitlaseks ning USA võib Eesti peale alati loota.

(Raigo Pajula)

USA Senati relvajõudude komitee esimeest senaator John McCaini ning senaatoreid Lindsey Grahamit ja Amy Klobucharit võõrustanud peaminister Jüri Ratase sõnul kinnitas kohtumine, et Eesti ja USA jagavad ühiseid väärtusi ning meie arusaam väljakutsetest välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas on väga sarnane.

(Raigo Pajula)

"USA panus Eesti ja teiste Balti riikide julgeolekusse ning kaitsevõime arendamisesse on olnud läbi viimase veerandsajandi hindamatu väärtusega. Kinnitan teile, et me oleme selle eest väga tänulikud," lausus peaminister Ratas senaatoritele. "Omaette tunnustust väärib USA panus ja pühendumus NATO-sse ja Euroopa julgeoleku tagamisse laiemalt. Luban teile, et Eesti riik panustab kaitsekulutustesse jätkuvalt vähemalt 2% SKP-st, millele lisanduvad liitlasvägede vastuvõtuga seotud kulutused."

Samuti ütles peaminister Ratas, et USA sõjaväelastega õlg õla kõrval Iraagis ja Afganistanis seisnud Eesti on jätkuvalt valmis panustama oma üksustega välisoperatsioonidel ja terrorismivastases võitluses. "Me aitame teid selle koorma kandmisel," lisas Ratas.