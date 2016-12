2017. aastast toimuvad sotsiaalministeeriumi haldusalas mitmed muudatused. Vaatame üle, millised on uued toetused ja hüvitised ning kes neid saama hakkavad!

Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse

Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) veel 300 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 400 eurot kuus.