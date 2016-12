Kuigi koos Teet Margnaga on käidud nii Indias kui ka Ameerikas, tõdes Kristjan Jõekalda, et naudib tegelikult hoopis kodus olemist.

"Nii nagu kõik sõbrad-tuttavad ütlevad, et lähed puhkama, nii mõnus, siis tegelikult on see kõik suur töö. /---/ Kogu aeg peab tootma ja midagi tegema, see ei ole nii, et lähed basseini äärde, viskad jalad sirgu, võtad värvilise kokteili ja tunned elust mõnu," naeris Jõekalda "Vikerhommikus" ja tunnistas, et tahaks seikluste asemel võib-olla hoopis kodus voodis olla, vahendab Menu.

"Ma olen ikkagi edev, kõik, kes ekraanile trügivad, on edevad inimesed, väitku, mida nad tahavad. Aga mingi mõnus edevuse kõditamine oli jälle, et saab oma molu ekraanile suruda ja teha tarka nägu," selgitas Jõekalda.