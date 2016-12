Jõule ja aastavahetust tasub nautida. Kui süüa-juua läbimõeldud, ei ähvarda ka liigsete kilode kogunemine. Huffington Post pakub selleks viis head nippi.

1. Anna endale kohe uusaastalubadus ja pea sellest kinni. Kõigile on tuttav esimeste jaanuaripäevade raske olemine ja mõte, et kohe tuleks hakata trenni tegema. Ära lükka lubadusi uude aastasse, vaid mõtle oma plaan juba enne aasta lõppu läbi. Vali välja, millisesse trenni lähed ja kirjuta see kusagile nähtavale kohale üles.

2. Liiguta end ka pühade ajal. Spordiklubid võivad suletud olla, kuid keegi ei keela sul jalutada. Samuti saad kodus võimelda. Seda tasubki teha, et tõenäoliselt sööd nüüd rohkem kui tavaliselt.