Tundub, justkui kõik, mida teeksid, triivib vaidluste suunas, seega ürita tuju kontrolli all hoida ja ära võta teiste öeldut nii südamesse. Eriti rängalt tabab see neid, kes harjunud ehitama õhulosse. Maapind ootab ja õhuloss kaotab oma võlu. Ehk olekski parem, kui pööraksid rohkem tähelepanu reaalsele elule ja väldiksid pea pilvedes elamist.

Tähelepanu on pööratud perele, kodule, partnerile, töökaaslastele ja iseendale. Kui tead, mis on sulle hea ja talitad selle järgi, ei peata sind miski. On hea aeg jagada oma mõtteid ja tundeid ka teistega, mitte hoida neid vaid endale. Aita neid, kes vajavad abi ning tunned, kuidas toimuvad muutused ka sinus endas.

KAKSIKUD

Proovi hoiduda ka liigsetest illusioonidest ja unistamisest − selle asemel tegutse. Unistuses on ilus elada, ent ühel hetkel peame astuma reaalsusse. Mida kõrgemaid ootusi millelegi sead, seda valusam võib hiljem olla kukkumine. Üritad saavutada liiga palju liiga kiiresti, mistõttu kannatavad kõik sinu ettevõtmised.

VÄHK

Varasemast rohkem tasub pöörata tähelepanu loovusega seotud valdkondadele elus. Ürita mitte kahelda oma võimekuses ning kui endas kahtlema lööd, külasta näiteks näitust, mõnd muusikaüritust või mine teatrisse.

LÕVI

Mida rohkem oled valmis oma elu muutma ja vähem vastu paned ning üritad kõike kontrollida, seda parem sinu enesetundele ja arengule. Tihtilugu seisab parem enesetunne vaid üksnes arusaamas, millisest piiravast uskumusest või käitumismallist pead loobuma, harva võib selleks olla ka mõni (halb) harjumus.

NEITSI

Kes kannatab, see kaua elab. Või kes palju teeb, see palju jõuab. Vahel aga võtame enda kanda liiga palju, nii et kandmisest ei tule enam midagi välja ning pool aurust läheb kõigi tükikeste tervikuks surumisele, mitte elu nautimisele. Praegusel perioodil oleks parem võtta asju rahulikult.

KAALUD

Võidukas nädal, kus sinu ees avaneb mitmeid uksi. Täituvad varasemalt loodud eesmärgid või unistused, seega ürita endas mitte kahelda ning kindlameelselt edasi astuda. Otsused, mida langetama pead, tulevad kergelt ning tõenäoliselt ei eksi sa ka valikute tegemisel.

SKORPION

Parem elu ootab sind ees, aga kui heidad võimalused koheselt kõrvale ja ei anna võimalusi, peaksid paremini järele mõtlema, kas oled ikka õigel teel. Ära tee eeldusi paari sõna, lause või ühe käitumismustri pealt või mõtle asju hullemaks, kui need on.

AMBUR

Sinu elu muutub aktiivses pea igas valdkonnas ning õnneks suudad kõigi muutustega praegu sammu pidada. Lõika kasu sealt, kust saad ning ära unusta ka kõiki teisi, kes koos sinuga sel teel. Ole ettevõtmistes julge ning ära karda arvamust avaldada, kuigi tee seda vaid siis, kui pead kriitikat tõesti vajalikuks ja põhjendatuks.

KALJUKITS

Pinged ja ärevus sinu sisemuses on kasvanud nii suureks, et võid siin-seal poetada sageli pisara. Kõik, mida tegelikult tegema pead, on lihtsalt otsustama, mida oma eluga peale hakata ning mis oleks esimene samm paremuse poole. Jälgi hoolikalt oma mõtteid ning tunne ära hetk, mil hakkad taas masendusse vajuma või muremõtteid hauduma. Kõik ei ole nii kadunud või läbi, nagu arvad.

VEEVALAJA

Inspiratsiooni voolab uksest ja aknast, tunned lootusrikkust ning kindlust tuleviku suhtes. Ükskõik kas ihkad praegu emotsionaalset või materiaalset tuge, selle ka saad. Naudi hetke ning väldi minevikus tehtu üle liigselt mõtteid mõlgutamast. Suurepärane on aeg ka uue silmarõõmu kohtamiseks, kui teda otsid.

KALAD