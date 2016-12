Briti näitlejanna Kate Beckinsale paljastab oma hiilgava füüsilise vormi saladuse – ta ei pruugi alkoholi.

43aastane staar rääkis ajakirjale Shape, et naps mõjub talle halvasti. “Ma pole tegelikult eales tervet klaasitäit alkohoolset jooki joonud.”

Kuid sale figuur ei tule karmi trennita. Kate teeb nädalas viis kuni kuus korda personaaltreeneri saatel trenni. “Põhimõtteliselt ärkan üles, söön hommikust ja hakkan treenima. Mulle meeldib, kui see hommikul tehtud saab.”

Beckinsale kinnitab, et talle on meeltmööda karm treening. “Mul on palju sisemist energiat ja intensiivne trenn aitab seda energiat kuhugi juhtida. Leian endas tasakaalu, tehes trenni, mis paneb higi voolama. Varem ma selline tüdruk polnud, aga nüüd olen.”