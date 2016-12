Kuigi jõulude ajal jõudis eetrisse mitmeid heategevuslikke saateid, selgub eri artiklite kommentaaridest, et enim viisid Õhtulehe ja Televeebi lugejad oma annetused hoopis lemmikloomadele.

"Minu arvamus on selline, et mind võõrad inimesed ja lapsed härdaks ei tee ja nii on. Endalgi pole seda raha palju, annetan vaid loomadele, sest nemad unustatakse jõuludel ära ja nende jaoks ei tee keegi ühtegi saadet!" kirjutab lugeja.

"Kurvad lemmikloomad varjupaikades ootavad, et inimesed neid toetaksid sellega, et nad endale PÄRIS kodu saaksid,“ lisab teine lugeja.