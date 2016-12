Eile teatas meedia, et meie hulgast on lahkunud Briti popmuusik George Michael. Legendaarsete lugude autor ja esitaja tõusis samal päeval Spotify üheks kuulatuimaks artistiks, kirjutas ERR.

Spotify esindajad ütlesid, et Michaeli kanali kuulatavus tõusis esmaspäeval 3158 protsenti. Michaeli laul "Last Christmas", mida ta esitas koosseisus Wham!, tõusis kuulatuimate laulude esikolmikusse, vahendas Billboard.

"Last Christmas'i" kõrval olid voogedastust pakkuvas Spotifys populaarsed Michaeli lood "Careless Whisper,” "Faith", "Freedom! '90" ja "Wake Me up Before You Go-Go".

George Michael lahkus esimesel jõulupühal, olles 53aastane.