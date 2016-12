Pärnu Uue Kunsti Muuseum kutsub neljapäeva pärastlõunal mekkima soome jõulutoite ja uurima põhjanaabrite retsepte koos Mikko Savikkoga, kes osaleb rahvusvahelisel näitusel "KOGU, HOIA, JAGA!".



Mikko Savikko esitleb oma eestikeelsete kokaraamatute kogu, kus esimene museaal on pärit aastast 1864. Neis leiduv retseptide valik on üllatavalt lai: alates taimetoidust, toortoidust, õlleretseptidest kuni eksootiliste magustoitudeni välja. Kohtumisele tasub kaasa võtta vanu kokaraamatuid, et võrrelda neid Savikko kogus leiduvatega.



Koos Savikkoga õpitakse tundma soomlaste jõulukombeid ning valmistama traditsioonilisi pühadetoite. Jutuks tuleb lipeäkala- mida enam ei palju sööda, see on soomerootslaste vana lemmik. Samuti avaldatakse, kuidas joulukinkku tehakse. Seda muuseas süüakse külmalt ja mõnes peres pistetakse pühade jooksul pintslisse lausa kaks 10-kilost tükki!



Kohapeal saab maitsta ka paari iseloomulikumat laadikot ning juua traditsioonilist soome kohvi.