Täna õhtul kell 20.05 jõuab ETV ekraanile värskelt valminud saade "Ajakirjaniku ajastu", mis vaatab tagasi Aarne Rannamäe tööle raadios ja televisioonis.

Kui üks ajakirjanik suudab oma vaatajaid ja kuulajaid aastakümnete jooksul haarata ja köita, on see tema elueesmärgi täitumine. Aarne Rannamäe suutis seda ning tema ülimalt professionaalne ajakirjanikutöö ei unune.



Värskelt valminud saates meenutatakse sügisel ootamatult meie hulgast lahkunud Aarne Rannamäed kui inimest ja ajakirjanikku ning antakse ülevaade sellest, missuguse jälje ta oma tööga meie meediapilti jättis.



Rannamäe ampluaa oli lai ning ajakirjandus oli tema kirg. 1976. aastal asus Aarne õppima Tartu Ülikoolis ajakirjanduse erialal ja juba siis sai tema eriliseks huviks välispoliitika. Lõpetanud 1981. aastal ülikooli, tuli Aarne tööle ETV-sse. 1980. aastatel oli Aarne tööks ETV-s ühiskonnaelu ja välispoliitika saadete juhtimine ("Rahvusvaheline panoraam", "Vaatevinkel", "Ajapilt" jne). Alates 1990. aastatest oli Aarne seotud "Aktuaalse kaamera" meeskonnaga, juhtides ka kümnendi teisel poolel toimetust.



Lisaks juhtis ta ETV-s aastast 2007 saadet "Vabariigi kodanikud" ning oli ka üks "Välisilma" saatejuhte. Samuti oli ta Vikerraadio populaarse saate "Rahva teenrid" üks saatejuhtidest. Oma särava ajakirjandusliku tegevuse eest on Eesti Vabariigi president Aarne Rannamäed tunnustatud Valgetähe V Klassi teenetemärgiga (2007), samuti on ta pälvinud ERR-i ajakirjanduse kvaliteedi kõrgeima autasu, Valdo Pandi nimelise preemia (2008).



"Ajakirjaniku ajastu" on ETV ekraanil täna õhtul kell 20.05 ja hiljem saab seda vaadata ETV kodulehel.