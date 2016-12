Pühade ja aastavahetuse ajal tehakse ikka tavapärasest rohkem fotosid, mistõttu on hea teada nippe, kuidas neil võimalikult hea välja näha.

Kes ei tahaks, et temast tehtaks foto, kus ta näeb imekena välja ning mida ta saab uhkusega ka teistele näidata? Et see juhtus, tasub teada mõningaid nippe, mis tagavad alati selle, et pilti ei pea häbist ära peitma, kirjutab moeportaal Who What Wear.

1. Otsusta, milline on sinu fotogeenilisem pool. Enamasti on selleks inimese vasak näopool.