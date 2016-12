George Michaeli juuksurist sõber kinnitas sotsiaalmeedias, et just tema oli see, kes esimesel jõulupühal laulja surnukeha avastas.

Liibanoni päritolu Fadi Fawaz, kellega artist oli viimastel aastatel romantilistes suhetes, kirjutas esmaspäeval Twitteris: “Neid jõule ei unusta ma eales, leida hommikul oma partner rahulikult voodis surnuna. Ma jään sind igavesti igatsema xx.”

Ajalehele Daily Telegraph rääkis Fawaz, et oli saabunud George’i koju, et teda esimese jõulupüha lõunale viia.