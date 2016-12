Briti zooloogide hinnangul on maakeral alles vaid umbes 7100 gepardit ja see liik võib lähikümnenditel loodusest üldse kaduda, vahendas BBC.

Värske raporti põhjal on see väle kaslane kaotanud 90 protsenti oma kunagistest elupaikadest. Samuti ohustab gepardeid salakaubandus. Nende luid kasutatakse Hiina rahvameditsiinis, hinnas on ka liha ja nahk.

Aasia gepardipopulatsioonid on juba kadunud, ainult Iraanis elutseb umbes 50 looma. Kõige rohkem gepardeid elab praegu Lõuna-Aafrikas, eelkõige Namiibias ja Botswanas, kuid ka Aafrika asurkonnad on viimastel kümnenditel kõvasti kahanenud.

Näiteks Zimbabwes elutses sajandivahetusel umbes 1500 gepardit. Nüüd on alles umbes 150-170. Nüüd nõuavad teadlased, et liiki hakataks tõhusamalt kaitsma.