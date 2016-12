Trumpi võit on väidetavalt naised endast nii välja viinud, et nad on kaotanud igasuguse seksiisu.

Ühe Los Angelese seksiterapeudi sõnul on Donald Trumpi võit presidendivalimistel mõjutanud kõvasti tema naisklientide libiidot, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Nimelt väidab seksterapeut Kimberly Resnick Anderson, et mitmed tema naiskliendid ei näe pärast Trumpi võitu seksi enam kui ahvatlevat tegevust, vaid hoopis midagi ebameeldivat. Samuti nentis ta, et naised on muutunud pärast ajaloolisi valimisi oma meeste ja kallimate suhtes väga pahaseks, kui need teevad ettepaneku voodis hullata.

Põhjuseks, miks Trumpi võit naistele niimoodi mõjunud on, peitub ilmselt selles, et viimane suhtub naistesse lugupidamatult, kuid sellest hoolimata hääletas tema poolt tervelt 53 protsenti mehi.