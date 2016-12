Kahe aastaga on lõhe hind Fish Pooli börsil ligi kahekordistunud. Maailmas suureneva nõudluse ja tootmisprobleemide tõttu tõuseb hind ka Eesti kauplustes.

Kui varem oli kalakasvatajatel kombeks sõlmida töötlejatega pikki fikseeritud hinnaga tarnelepinguid, siis hindade tõusu ajal müüakse ja ostetakse lõhet peamiselt päeva- hindadega. See omakorda tähendab, et Eesti poodidesse jõudva Norra kasvandus-lõhe kilohind on otseses sõltuvuses börsihinnast.

Viie aasta taguse ajaga võrreldes on lõhekilo nüüd börsil kolm ja pool korda kallim.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.