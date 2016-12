Seriaalistaar Sarah Michelle Gellar ajas nimed sassi ja teavitas oma poolt miljonit Twitteri jälgijat, et surnud on 80ndate popstaar Boy George. Tegelikult pidas naine silmas muidugi George Michaelit.

Fännid juhtisid näitlejanna tähelepanu sellele, et juhtunud on üsnagi suur möödalaskmine ja Gellar reageeris kiiresti ning avaldas vabanduse. Selgitusest hoolimata karistasid jälgijad teda veel tükk aega vaimukate säutsudega.

"Boy George ehmatas sinu teate peale nii, et läks igaks juhuks haiglasse!" kirjutas üks. "Vaene Boy George kardab nüüd, et vampiiritapja Buffy on vaiaga tema poole teel!" ilkus teine.

"Just selliste juhtumite pärast ma tavaliselt väga sõna võtta ei tahagi," nentis Sarah Michelle Gellar.