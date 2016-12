Laululooja Allan Kasuk ja Tartu lauljatar Janice avaldasid loo, mis tuletab nende sõnul meelde selle suve kuumemaid hetki, troopilisi suvereise ja parimaid mälestusi.

2015 aastal Eesti Laulul osalenud Janice ütleb, et pole vahet milline on tänane ilm, tähtis on emotsioonis olemine.