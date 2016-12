"Mälestustel on väärtus, aga asjad ei taha, et neid alati kirstupõhjas hoitakse. Kaua sa käid sinna vanasse pruutkleiti pisaraid pühkimas – laske mälestustest lahti!" soovitab Tartumaal Ülenurme vallas asuva Uhti kõrtsi emand Kai Paks. Advendiaja algusest peale lehvib ajaloolise Uhti kõrtsi seitsme meetri kõrguse lae all eri tasapindadel 32 imekaunist pruutkleiti.

Vanima kleidi on õmmeldud pool sajandit tagasi Londoni tippdisainer eesti nimekale näitlejannale. Neid tualette on kandnud aegade jooksul peale Eesti noorikute Rootsi, Soome, Läti ja Venemaa pruudid. Mitmega neist on ka kaks korda altari ees käidud.

Ühel kleidil on aga eriliselt traagiline saatus: see on õmmeldud 1984. aastal, pulmad peeti Ida-Virumaal. Peiu ema polnud rahul, et pruut jäi enne abielunaiseks saamist lapseootele. Sosistati, et ämmal oli pojale koguni siivsam pruut valmis vaadatud. Keset pulmapidu varastatigi rase pruut peiu kõrvalt. Pruudivargad olid pruudile võõrad, teda hoiti mitu tundi külmas ja pimedas. Pidu lõppes kleidiomaniku jaoks haiglas, rasedus katkes. Abielu sai enne aastat otsa. Naine leidis aastate möödudes küll elukaaslase, kuid lapseõnne tal polnud.

Nukker lugu on teiselgi pruutkleidil, mille sisse käis 58aastane naine aeg-ajalt nutmas. Tema pulmadest on möödas 33 aastat. Korralik mees, ilus kodu, toredad lapsed – ela ja rõõmusta, nii arvavad naise sugulased ja naabrid. Armastust tal mehega enam ei ole, nad elavad nagu õde ja vend. Põhjuseks see, et kümmekond aastat tagasi armus naine Türgi reisil välismaa mehesse ja abikaasa sai uuest silmarõõmust teada. Nagu mõnigi teine näituse tarbeks pulmakleidi loovatanu, loodab ka see naine, et kleidist vabanemine laseb tal eluga edasi minna.