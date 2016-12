"Ma ei kahetse, et siia tulin. Ma tean, miks ma seda tegin. Ma võitsin iseennast," ütles Eesti voodoo-nõid Marilyn Kerro Venemaa "Selgeltnägijate tuleproovi" finaalsaates pärast seda, kui juba kolmandat hooaega teise koha pälvis.

Finalistide poolt hääletas üle 1 370 000 inimese: saatejuhi sõnul anti hääli rohkem kui varasema 16 hooaja jooksul kokku. Esikoha saanud Svami Dašit toetas 720 000 ja Marilyni umbes 488 500 inimest. Kolmanda koha omaniku Nadežda Ševtšenko häältesaagiks jäi 76 000 ning neljanda koha, Darija Voskobojeva, omaks 61 000. Kui Marilyn pärast võitja väljakuulutamist fännide ette astus, küsis keegi, kas ta osaleb kunagi veel. Kerro raputas pead, kuid tema kallim Aleksander Šeps teatas: "Üks kord ta tuleb veel."

Kuigi see, et Eesti tuntuim nõid Marilyn Kerro ka sel hooajal Venemaa "Selgeltnägijate tuleproovi" ei võida, on meile juba ammu teada, avaldati jõuluõhtul TNT ekraanile jõudnud finaalsaates ka finaali paremusjärjestus.

TAAS TEINE KOHT: Sensitiiv Marilyn Kerro on võistelnud Venemaa «Selgeltnägijate tuleproovis» kolmel hooajal: aastatel 2013, 2015 ja 2016. Iga kord on aga esikoht libisenud napilt käest.

Peale võitja väljakuulutamise näidati saates finalistide parimaid sooritusi. Kui hooaja algul selgus, et Marilyn osaleb taas, oli see paljudele üllatus. Kerro kommenteeris asja nii: "Mind kutsuti, läksin. Ja rohkem ei peagi selgitama. Nii nagu mina ei mõista teiste valikuid hukka, ära tee seda ka sina. Mina olen mina, oma teekonnaga ja valikuga. Jätkuvalt palju rahu teile!"