On kibe saatuse iroonia, et George Michaelile, kelle tuntuim laul on "Last Christmas" (last ingl k viimane), jäid tänavused jõulud viimaseks. Kas 53aastane Briti superstaar suri esimesel jõulupühal oma kodus südamepuudulikkuse tagajärjel, nagu väidab tema endine mänedžer, või sai George’ile saatuslikuks üledoos, nagu aprillis 57aastasena surnuna leitud Prince’ile?

Politsei andmeil jõudis kiirabi George Michaeli koju Goringis Oxfordshire’is 25. detsembril kell 13.42. Teha polnud enam midagi. "Kinnitame suure kurbusega, et meie armastatud poeg, vend ja sõber lahkus jõuluajal rahulikult oma kodus," seisis sama päeva õhtul umbes kell 23 väljastatud ametlikus avalduses. "Omaksed paluvad, et sel raskel ja emotsionaalsel ajal austataks nende privaatsust. Praegu rohkem kommentaare ei tule."

Politsei ei kahtlusta kuritegu, kuid nendib, et laulja surm on esialgu seletamatu. Daily Mail tsiteerib George’i endist mänedžeri Michael Lippmani, kelle väitel oli artist surnud oma voodis südamepuudulikkuse tagajärjel. Kuid pole välistatud, et maailmakuulsale staarile sai saatuslikuks alkoholi- ja uimastilembus, millega ta oli aastaid maadelnud. Paar kuud enne surma avaldatud paparatsofotodel ei sarnanenud sõprade seltsis restoranis õhtustav George Michael enam põrmugi selle nägusa superstaariga, kes ta alles hiljuti oli olnud. Mees, kes oli elegantse vananemise musternäidis, oli tundmatuseni punsunud. Nukker, et need on viimased fotod, mis fännidele George’ist jäid.

(Vida Press)

Whami! triumfile järgnes võimas soolokarjäär