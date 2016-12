Kohus mõistis 34aastase literaadi süüdi mitmes partneri kehalises väärkohtlemises, millega ta tekitas kannatanule valu. Kõik tundub justkui selge – vägivaldne üliõpilaste raskekaalu poksimeister tümitab kolm korda oma elukaaslast ja saab selle eest tingimisi vanglakaristuse. Elu on kohtuotsusest siiski keerulisem.

Äsja kriminaalkurjategijaks tunnistatud mees tõdeb, et tal on väga kahju, et on oma endisele elukaaslasele tekitanud psühholoogilisi kannatusi, kuid füüsilist vägivalda ta tarvitanud ei ole.

Kõrvakiil näkku

Alustama peaks sellest, et Mihkel Kunnus ja tema endine elukaaslane Kärt ei ole vihavaenlased ja on suhelnud ka pärast süüdimõistvat kohtuotsust. Mihklil on kahju, et suure kella külge läinud lugu muserdab mitte ainult teda, vaid ka talle lähedast inimest. Kärt muretseb, kas Mihklit tagasipöördumatult risti ei lööda ja ta oma alkoholiprobleemist lahti saab.