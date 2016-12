ETV heategevusprogramm "Jõulutunnel" oli eetris juba seitsmeteistkümnendat korda, sedapuhku koguti raha liikumispuudega inimeste tervisliku seisundi parandamiseks. Eile lõunaks oli annetustelefonide kaudu kogunenud üle 207 000 euro, soovijad said teha ülekande ka "Jõulutunnel 2016" partneri Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu (ELIL) annetuskontole.

Kui suur on annetuskontole kogutud summa, ei osanud liit veel öelda, sest pühade ajal ei pruugi teistest pankadest tehtud ülekanded liidu arvelduskontole edasi liikuda. Kogutud annetuste eest on plaanis avada kaks treeningusaali – üks Tallinnas ja teine Tartus – ja osta spetsiaalselt liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud liikumist treenivaid seadmeid. Mõlema treeningusaali sisustamiseks on vaja 230 000 eurot. Treeningusaalid teevad eriliseks pneumaatilised ehk suruõhul töötavad seadmed, mille raskust saab reguleerida lausa grammikaupa. Saali pääseb ja saalis saab liikuda ka ratastooliga.

"Liikumis- ja treenimisvõimalused on meile kõigile väga olulised, nii ka liikumispuudega inimestele. Paraku on nende treenimisvõimalused piiratud. Ratastoolis ei saa kasutada tavapäraseid jõusaaliseadmeid. Samuti ei saa treenida väga väikeste koormustega, nagu need inimesed sageli vajavad," vahendab uudisteportaal ERR ELILi rehabilitatsioonikeskuse juht Piret Vahula sõnu.

Raske sünnitraumaga erivajadustega inimesi treeniva Randel Peerna sõnul täitub "Jõulutunneli" abiga kümne aasta pikkune unistus. "Meil on liikumispuudega inimesi nii palju, kes saaks järjepideva treeningu oma tervist parandada. Meie ei saa võtta ära inimeselt puuet, aga saame teha nii, et puue ei sega elu," ütleb Randel, kes usub, et neis saalides saab olema professionaalne abi igale erivajadusega inimesele, kes tahab end treenida ja hästi tunda.

"Jõulutunnel" oli eetris jõulu esimesel pühal. Saatepäev algas kell 10, eetris oli mitu otsesaadet ühtekokku viis tundi. Otsesaatest käis läbi külalisi, kellega saatejuhid Piret Järvis ja Urmas Vaino rääkisid heategevusest ja aasta õnnestumistest, aga ka liikumispuudega inimeste probleemidest. Muu hulgas tõi "Jõulutunnel" vaatajate ette loo neli aastat tagasi ootamatult insuldi saanud Eesti Panga Nõukogu esimehest ja endisest peaministrist Mart Laarist. "Ma unistan sellest, et mind poleks tarvis enam järele vaadata, see oleks eriti mõnus," ütles Laar ja kinnitas, et see kõik vajab väga suurt tahtejõudu ja tööd.