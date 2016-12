"Ma olen pärit Peipsiäärelt, pühade-eelsel päeval tulin juhututtavatega Tallinna peole. Kogu raha läks, kaaslased samuti, nii ma siin olen," selliselt tutvustan end jõululaupäeva õhtupoolikul Tallinna kodutute öömajas Arturile, võhivõõrale saatusekaaslasele.

Kolmveerand seitse õhtul, samal ajal kui enamik eestlasi ei suuda otsustada, kas peaks seapraele kastet juurde valama või korkima lahti uue viinapudeli, kõnnin mina läbi hämara Tallinna kodutute öömaja poole, et veeta seal jõuluõhtu. Mitte keegi mu perest ega sõpradest ei tea, kus ma olen.

Peatuspaigaks olen valinud Põhja-Tallinnas Merelahe tee sotsiaalmajutuse, mis asub politsei kainestusmaja hoone kolmandal korrusel. Öömaja juurde jõudes vaatab mulle vastu fonolukuga rohelist värvi värav. Katsun – lahti. Kainestusmaja garaažiuks on avatud ja sinna pargitud politseibussi taustal seisab keskealine kontoririietes naine, kes jälgib mu tegevust ja suitsetab innukalt.

"Tere!" ütlen vaikselt, lähenen ja uurin, kas siin on öömaja. Linalakk vaatab hindava pilguga mu tumedat jopet, määrdunud viigipükse, plekilist kotti ja viitab käega maja küljele. "Sealt saate sisse, siit käib ainult politsei," ütleb ta lahkelt, kuid tugeva vene aktsendiga. Maja küljeuksest kolmandale korrusele jõudes avaneb mulle vaatepilt oma uuest kodust – oranžid vanglamiljööd meenutavad rasked metalluksed nii vasakul kui ka paremal. Üksikud on kinni, enamik irvakil või lahti. Õhk on paks ja haiseb uriini järele. Kõnnin sihikindlalt valvuriputka juurde, mis näeb välja nagu haigla registratuur. Teate küll, selline klaasakna ja luugiga, isegi elektrijõuluküünlad on pandud aknalauale. See on ka ainus jõulumeeleolu loov asi öömajas.