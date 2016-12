Kuidas saab lihtne kodanik ühele või teisele kodanikualgatusele õla alla panna või kogunisti mõnele kollektiivsele pöördumisele hinge sisse puhuda? Võimalusi on, kuid kui palju nendest teatakse?

Veidi üle aasta tagasi köitis avalikkuse tähelepanu kõmulise kirjamehe Kaur Kenderi algatatud pöördumine "Laske elada!". Selles palusid inimesed muuta Eesti noori hävitava narkopoliitika aluseid. Esimese radikaalse sammuna parema maailma poole nõudsid pöördujad kanepi kasutamise dekriminaliseerimist.

Petitsioon.ee vahendusel oma algatusele toetust kogunud Kenderil tekkis kollektiivse pöördumise riigikokku esitamisel teadupärast ka väike tõrge. Nimelt on kollektiivse pöördumise esitamise tingimuseks selle allkirjastamine kas paberil või e-allkirja ehk PIN2-ga. Petitsioon.ee aga sellist allkirjastamisvõimalust paraku ei paku. Kenderit e-bürokraatlik pisiasi ei heidutanud ja 15. oktoobriks 2015 olid tal kõik vajalikud allkirjad koos ning samal päeval andis ta need riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle. 10. novembril edastab Nestor Kenderi esitatud kollektiivse pöördumise "Laske elada!" õiguskomisjonile, kes seda hakkaski kolm kuud hiljem, 9. veebruaril 2016 arutama. Kuigi kanepi kasutamine ja kasvatamine on siiani põlu all, hakkas seni unne suikunud osalusdemokraatia neil päevil endast otsustavalt ärkamismärke andma. Kui soovite esitada riigikogule kollektiivse pöördumise, siis saate seda teha rahvaalgatus.ee veebis. See on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mis võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas ühiskonnaelu parandada või mõnda seadust muuta.

Rahvaalgatus.ee ja digiallkiri