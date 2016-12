Iisraeli internetiportaal AWDNews avaldas artikli, mis tsiteeris riigi endist kaitseministrit Moshe Yaalonit: "Me hävitame Pakistani tuumarünnakuga, kui nad peaksid saatma oma üksusi Süüriasse!"

Yaaloni sõnadele vastas Twitteris Pakistani kaitseminister Khawaja Asif: "Iisrael ei ole ainus tuumariiki. Ka Pakistanil on tuumarelv ja me ei jäta seda kasutamata, kui Iisrael kavatseb meid rünnata, vastustades meie sõdurite osalemist võitluses ISISega Süürias." Päev hiljem teatas Iisraeli kaitseministeerium, et Moshe

Yaalon pole kunagi rääkinud tuumarünnakust Pakisani vastu ja kogu AWDNewsi artikkel oli vale.