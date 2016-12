Seal tangiti lennuk kiiresti, kõik reisijad istusid sel ajal oma kohtadel – vaid kapten ja tehnik käisid väljas, et oma silmaga tankimist jälgida. Piirivalve ja tolliameti esindajad tulid lennukisse reisijate dokumente kontrollima.

Kell 5.20 sai piloot pärast väikest vahejuhtumit stardiloa – ühe ratta juurest oli unustatud tõkisking eemaldada. Umbes kell 5.24 (teistel andmetel 5.40) oli TU õhus, kaks minutit ja 44 sekundit hiljem oli lennujuht temaga ühenduses, teatamaks maandumisele tulevast lennukist. Vaid hetk hiljem, kui TU veel kogus kõrgust ja alustas tavapärast tagasipööret Musta mere kohal, ei vastanud meeskond enam lennujuhi ega maandumisele tuleva lennuki kõnedele. Kadus, andmata mingit häiresignaali.

SUUR OTSINGUOPERATSIOON: Surmalennuki vraki jäänuste otsimisega oli eile hõivatud 45 suurt ja väiksemat laeva ning üle 3500 inimese. Merest leitu toodi viimseni kaldale. (AFP)

Kohe alustati otsingutega. Kell 8.50, kui leiti esimesed lennukitükid ja hukkunud reisija, oli selge, et õnnetusest ei pääsenud keegi eluga. Kohe seejärel avaldati lennukis olnud inimeste esialgne nimekiri, kust end oma üllatuseks leidis ka Roman Valutov. "Ma olin šokis. Kõik mu lähedased samuti," ütles Valutov Briti ajalehele Daily Mail.

Peale tema pääses õnnetusest ka Aleksandrovi ansambli solist Vadim Anajev, kelle naine oli äsja sünnitanud ja kes palus pisarsilmil, et mees abistaks teda kodus, selle asemel et mitmeks päevaks Süüriasse lennata.

Lähedaste palved ei päästnud aga 22aastast tantsijannat Ralina Gilmanova ja tema koori-lauljast kallima Mihhaili elu. "Ralina helistas koju eelmise päeva õhtul ja ütles, et väljasõit viibib. Me ütlesime, et see on halb enne ja järsku nad loobuvad sõidust – seda enam, et nad tahtsid lõpuks oma kooselu ametlikult vormistada," rääkis Ralina õde. "Kuid ta ütles, et ei loobu mingil juhul. Hiljem helistas veel kord. Ütles, et nüüd tõusevad õhku ja lubas uuesti helistada, kui kohale jõuavad."

Hukkunud tuvastatakse Moskvas

Teadaolevat oli eilseks leitud 11 lennukis olnud inimese surnukehad. Osa neist toodi erilennukiga Moskvasse ja õhtusel teatel on sugulased ühe hukkunuist ära tundnud. Väidetavalt on osa surnukehadest nii moondunud, et tuvastamiseks on vaja DNAd, mille võtmist hukkunute lähedastelt on alustatud.

Eile pärastlõunal avastasid lennuki vraki otsingutesse kaasatud laevad sonari abil mitu suuremat lennukitükki, pikim neist neli-viis meetrit, ja seda vähem kui kahe kilomeetri kaugusel kaldast 27 meetri sügavuselt. Vee all käinud tuukrite sõnul suuremaid tükke ei ole, lennukiosi on põhjas umbes 400meetrisel alal, kirjutab uudisteagentuur RIA oma internetileheküljel.

Venemaa julgeolekubüroo FSB teatel otsivad nad viimati 2014. aasta detsembris suurema remondi läbinud lennuki huku põhjustena pigem mõnd tehnilist viga kui pilootide eksimust. Näiteks võis lennuki mootoritesse sattuda kõrvaline ese, Sotšis võidi tankimisel kasutada kehva kütust või ütles üles mõni eluliselt tähtis mehhanism. TU-154 on vananenud lennukimudel, mis nõuab pilootidelt suurt asjatundlikkust. Venemaa kaitseministeeriumi teatel juhtis lennukit kogenud piloot.

FSB teatel ei olnud lennukis mingit kahtlustäratavat laadungit – näiteks ilutulestikuvahendeid või relvi.

LILLED HUKKUNUILE: Sajad moskvalased tõid Aleksandrovi ansambli maja juurde Moskva Zemledeltšeski tänavale lilli. Lennuhukk viis poole ansambli liikmeskonnast. (AFP)

Enne lennuparameetreid ja pilootide kõnelusi salvestavate mustade kastide leidmist on igasugused väited õnnetuse põhjuste kohta siiski vaid spekulatsioon, kinnitas FSB, lisades, et õnnetust märganud pealtnägijad on üle kuulatud, samuti leiti videoregistraatori salvestis. Ekspertide arvamust, et lennuki viga märganud piloot püüdis vette hädamaanduda, FSB ei kinnita.

Sarnased lennukeid on praegu Venemaal ainult kaitseministeeriumil, üksikud lennufirmad kasutavad modifikatsiooni TU-154M.

Armastatud doktor Liza