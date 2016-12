Päev enne aasta parimate sportlaste väljakuulutamist oli aasta võistkonna pretendendi ühel liikmel, sõudmise olümpiapronksil Allar Rajal käed-jalad tööd täis. Mitmendat aastat spordikuulsuste jõuluturniiri korraldanud Raja tõi seekord võistluse piirilinna Narva ning tegemist oli küllaga.

"Tänavu mõtlesime, et toome spordi ja Eesti tipud Narva koos Narva kohalike staaridega! Suure plussina olid Narva linnavalitsus ja spordiklubid huvitatud, nad olid väga huvitatud. Suurepärane koostöö," rõõmustas ta mõned hetked pärast põneva turniiri lõppu.

Kuigi neljapaadi homses Kristjani-võidus ei tohiks keegi kahelda, ei soovi Raja veel tammepärgi endale ja kaasvõitlejatele kaela riputada. "Mina ootan ikkagi viimase hetkeni enne kui olen veendunud, kes on parimad. Muidugi tunnen, et olümpiamedalit hinnatakse ja väärtustatakse, aga eks rahva nägemus on olukordadest erinev. Isegi ootan tulemusi!"

Vaata Õhtulehe videost, kui raske on korraldajatel jõuluturniiri jaoks uusi alasid välja mõelda ning kuidas suhtuvad jõuluajal võistlemisse sportlased!