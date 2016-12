President Toomas Hendrik Ilves taastub kõhuaordi ja vasaku iliakaalarteri aneurüsmi tõttu tehtud operatsioonist.

Aneurüsm on arteriaalse ehk hapnikurikka veresoone paikne laiend. Aort on inimese kõige suurem arter ning kohuaort aordi alumine osa. Kõhuaordi laienemine ehk aneurüsm tähendab aordi laienemist ristimõõdus. Taoline veresoonte laienemine on kiire arenguga ning hilise avastamise korral ka eluohtlik.

