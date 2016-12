Spordikuulsuste jõuluturniiril peeti mitmendat aastat ka nn sajandi matš, kus kettaheitjad võistlesid sõudjatega sõudeergomeetritel. Kuigi algul suutsid Gerd Kanter ja Märt Israel sõudjate Tõnu Endreksoni ja Allar Raja kannul püsida, pidid kergejõustiklased siiski olümpiapronkside paremust tunnistama. Põhjus peitus hoopis reeglites - 250 meetri pikkuse distantsi asemel sõideti ühtäkki hoopis 500 m!

"Kustusin nii ära, et see kaotuskibedus polegi kohale jõudnud," meenutas Israel, kes pärast võistlust lamas veel tükk aega ergomeetri kõrval ning tõmbas hinge. "Teadsin, et lähen sõitma 250 m ja sõitsin 500 m. Jõuplaneerimine läks nii metsa, et tõmbas nii tühjaks!"

Kantergi tunnistas, et üllatus oli suur. "Kui paralleel tuua jooksuga, siis lähed 100 m starti ja eeldatavas finišis selgub, et 300 m on veel minna.. siis täpselt nii ka läks!"

Ometi pole kettaheitjad pikalt norus ning hauvad juba plaani, kuidas järgmisel aastal sõudjatele ära teha. Kuidas, vaata juba Õhtulehe videost!