Spordikuulsuste jõuluturniiril jäid napilt võidust ilma sõudjad Tõnu Endrekson ja Kaisa Pajusalu, kes asusid pärast viimast ala, rippumist, maadlejate kukkumist tähistama. Siiski kaotasid Endrekson ja Pajusalu maadlejatele Epp Mäele ja Ardo Arusaarele ühe punktiga.

"Meil oli kerge loogikaviga. Eesmärk oli hoida kauem kui maadlejad ja nad kukkusidki enne alla. Kui Tõnu seda kuulis, siis lasi ta end ka lõdvaks ja tuli alla, aga pärast hakkasime mõtlema, et üks punkt oli ju ikkagi vahet! Pigem läksid need punktid kaduma siiski fun-alade peale, näiteks kukkusid hokipüksid alla," muigas Pajusalu, kes eelmise aasta septembrikuus tegi tippspordiga lõpparve.

Praegu tegeleb endine mitteametlik sisesõudmise maailmameister oma magistritööga, mängib korvpalli ning aeg-ajalt treenib ka lapsi.

"Vee peale mind ei kisu, aga see-eest teen muid alasid, et toonust hoida. Mängin korvpalli," sõnas ta ning lisas, et üle pika aja oli tore võistelda. "See on ikka nii, et kui on võistlused, siis tekib hasart ja tahaks täiega panna!"



Vaata Õhtulehe videost, mida arvab Pajusalu võistluste formaadist ning mida ootab ta homselt parimate sportlaste galalt.