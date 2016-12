Tuhandetel Britney fännidel jättis täna süda löögi vahele, kui Sony Music teatas Twitteris, et lauljatar on surnud. Hiljem selgus aga, et keegi oli maailmakuulsa muusikafirma sotsiaalmeedia kontole sisse häkkinud.

"Meie Twitterisse häkiti sisse ja kõnealune säuts on praeguseks kustutatud. Britney Spears on elus ja terve," teatas Sony Music 40 minutit pärast häkkerite postitust. Siiski jõudis vähemalt 6600 inimest valeteadet jagada ja nii fännide seas paanikat külvata, kirjutab Daily Mail.