Üle 207 000 euro treeningusaali seadmete ostuks liikumispuudega inimestele, kokku üle 200 000 euro viiele tervisehädadega kimpus Eesti inimesele, üle 85 000 euro diabeedihaigetele lastele, raporteerivad heategevuslikud jõulutelesaated tänavu annetustena kogutud summasid. Kivisildniku poolt kujundlikult miljoni vaese maaks ristitud riigis on küllalt palju inimesi, kes on valmis aitama teisi, kes veelgi kehvemal järjel. Ometi on arvestatav hulk neid, kes annetamisest põhimõtteliselt keelduvad. Miks?

Annetamise aluseks on usaldus: vaevalt raatsib keegi anda ühtki eurot purjakil inimesele, kes väidab seda kuluvat laste haridusele või kui ta küsib seda eurot näiteks bussisõiduks juba mitmendat korda. Samamoodi on inimesed tõrksad toetama organisatsiooni, kelle kohta pole kindlalt teada, et tema tegevus on aus ja annetuste jagamine õiglane. Oma rasvase pleki on jätnud rahastamisskandaalidesse mässitud erakonnadki, kes teistegi annetuste küsijate – õigustatult või mitte – usaldusväärsust kahandavad.

Sugugi vähem oluline pole, kuidas kulutab raha riik. Kui riigieelarve tundub suures osas mõistlik, on inimesed eeldatavasti rohkem valmis ise andma neile, kes riigi toest olude sunnil täitsa ilma jäänud või ei saa seda piisavalt – olgu selleks siis naiste varjupaigad, remonti vajavad pühakojad või kodutud loomad. Miks ei jätku maksumaksja raha meditsiiniaparaatide ostmiseks ja puuetega inimeste treeninguteks, haigekassa miinuse katmisest rääkimata, samas kui seda jagub endise presidendi talu toetuseks ja ettevõtlusministri ümbermaailmareisiks, on õigustatud küsimused.

Usaldus ei taastu üleöö, kuid seegi on üks hea põhjus, miks peaks uus valitsusliit tegema asju senisest teisiti. Küll ei tähenda see, et heateod tuleks seniks ootele panna. Ei peaks – kes veel ei julge panustada raha, võib panustada aega – ja veenduda ise, et tema toetatud ettevõtmine täidab oma eesmärki.