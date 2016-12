Kui palju on jõulude ajal raiskamist, jõudis silme ette juba paar päeva varem supermarketist süüa ostes – iseteeninduskassade juures oli ostutšekke lausa kuhjades: aparaat trükkis paberit otse põrandale kiiremini, kui teenindajad seda koristada jõudsid, keskmine jõuluostleja ei pannud tšekki aga tähelegi.

Paberikuhi meenus taas jõululaupäeval, kui kingid avatud ja rebitud värviline pakkepaber ühte kuhja kokku korjatud. Muidugi, lapsele on ootusärevus, mis tipneb paberi rebimisega, vaat et lahutamatu jõulurõõmu osa. Seda ei tohiks ära võtta. Aga täiskasvanule? Mõistlikum osa kasutab samu ehteid vähemalt aastakümme, leiab kümneid retsepte, kuidas jõulutoidust veel paar päeva hiljem uus maitsev roog võluda, ja kes suudab kuuselõhnata olla, jätab ka kuusepuu metsa kasvama. Säästlik mõtteviis on omal kohal ka pakendit valides – vabalt ühelt kingitusesaajalt järgmisele rändav kingikott, riidekott või korv tundub parem valik, kui vaid korraks rebimisrõõmu pakkuv värviline paber.

Ka poed saavad raiskamisele piiri tõmmata – kingikotti pole vaja eraldi kilekotti panna; ostutšekk võikski trükkimata jääda, kui ostja seda ei soovi. Ehk on järgmistel jõuludel vähem paberit ja kilet, mis otse prügikasti läheb?